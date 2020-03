Radšej zdravý blázon ako chorý hlupák

Prevencia je vždy lepšia ako následná liečba. Tieto slová počúvame z médií každý deň a to rovno niekoľko krát. Bez disciplíny a zodpovednosti nákazu nezastavíme.

Dnes už naozaj každý vie čo sa v našej krajine deje. Už dlhšiu dobu sledujeme šírenie nového koronavírusu s názvom COVID-19 vo svete. Dnes je už známe odkiaľ sa tento vírus vzal. Pacient nula bol nájdený. Ide o 55-ročného muža z Číny, ktorý sa touto chorobou nakazil ešte v novembri v roku 2019.

Počet infikovaných vo svete je možné podrobne sledovať na tejto stránke: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineerign (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU).

Ďalší podrobnejší prehľad (denne aktualizovaný) podľa krajiny sveta je možné sledovať aj na tejto stránke – www.worldometers.info.

Napriek vážnosti situácie je zarážajúce ako dokážu niektorí „podnikavci“ vyťažiť aj z tejto zlej situácie. Niektorí obyvatelia berú nariadenú karanténu na ľahkú váhu. Tvrdia, že „však stačí 5 dní, keď mi dovtedy nič nebude tak som okej. Musím si ísť vybaviť niečo do banky, vyplatiť telefón“. Tak tento argument je naozaj neuveriteľný a konštatujem, že aj úbohý.

Ďalej, predávať rúška, ktorých cena za 1 kus bola pôvodne 0,10 cena za 1 kus bola pôvodne 0,10 € a teraz je cena až 7,-€ je neskutočný hyenizmus. Alebo dezinfekcia v objeme 100ml, ktorej cena bola pôvodne 2,-€ sa dnes predáva za 17,-€ je opäť neskutočný hyenizmus. V týchto prípadoch by mala nastať tvrdá regulácia zo strany štátu. Na jednotlivcov ale aj predajné spoločnosti, ktoré takto parazitujú na ľudskom nešťastí by mali byť uvalené sankcie.

Je čas zamyslieť sa nad vlastným konaním. Je nutné sa správať hlavne zodpovedne a bezpečne. Keď chránime seba, chránime aj svoje okolie. Treba byť zodpovedný a nebrať veci na ľahkú váhu. Hlavne tí, čo si myslia, že karanténa znamená chodenie na dovolenku, lyžovanie, hranie sa na detských ihriskách a podobne. To je ako keď si sadneš za volant opitý a zabiješ človeka. Je to úmysel a tak by mali štátne inštitúcie k takýmto jedincom aj pristupovať. Myslia si, že sú nesmrteľní. Nesmrteľných je plný cintorín. Spomaľme a zamyslime sa nad svojim konaním. Pozrime sa vedľa seba na svoje dieťa, ženu, mamu, otca, priateľa, priateľku. Naozaj ich chceme ohroziť ?! Nezodpovedné kroky nás nakoniec dostihnú. V tomto prípade môžu byť priam fatálne.

Čo teda ten nový koronavírus COVID-19 je?

Informácií o tom, čo je nový koronavírus je naozaj mnoho, preto len veľmi v krátkosti si pripomenieme jeho charakteristiku. Nový koronavírus s názvom COVID-19 patrí do čeľade Coronaviridae. Do roku 2002 choroby ľudí s koronavírusovou infekciou predstavovali nevýznamné hnačkové ochorenia alebo postihnutie horných dýchacích ciest v podobe bežného prechladnutia. Situácia sa výrazne zmenila počas zimy v rokoch 2002-2003, kedy sa zjavilo vysoko nákazlivé, závažné a často smrteľné ochorenie SARS-Cov. Neskôr v roku 2012 sa vyskytol ďalší koronavírus respiračného syndrému na Strednom východe, známeho pod označením MERS-CoV.

Nový koronavírus COVID-19 spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad chrípky – teplota nad 38°C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.



COVID-19 a Slovensko

Ešte dňa 5. marca 2020 nebol na Slovensku potvrdený ani jeden prípad ochorenia COVID-19. O 10 dní neskôr, a to dňa 15. marca 2020 bolo na Slovensku potvrdených 54 pozitívnych prípadov na koronavírus.

GRAF 1 Časová os prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a vlastné spracovanie

Dňa 7.3.2020 bol zároveň zistený aj pacient „0“, a teda prvého nosiča daného ochorenia. Je to muž, ktorý bol v polovici februára na výlete v talianskych Benátkach.



GRAF 2 Počet nakazených osôb podľa bydliska (okresu)

Zdroj: dnes24.sk a vlastné spracovanie



Prevencia je účinnejšia ako liečba

V súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu Vláda Slovenskej republiky v stredu 11. marca 2020 vyhlásila na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Cieľom je zamedziť šírenie vírusu a zmierniť následky ohrozenia verejného zdravia.

Dňa 12. marca 2020 prijal Ústredný krízový štáb SR opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Medzi základné patrí napríklad povinná 14-dňová domáca karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, zatvorenie obchodných stredísk a ďalšie. Podrobnejšie si ich môžete prečítať na stránke Ministerstva vnútra SR ---> Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19.



Preventívne opatrenia:

Keďže sa naozaj jedná o vysokonákazlivé ochorenie je dôležité dodržiavať základné odporúčané pravidlá. Medzi ne patria:

#1 Zostaňte doma – ak vám zamestnávateľ ponúkol prácu z domu, tzv. „homeoffice“, tak túto možnosť využite. Ak naozaj nemusíte tak nikam nechoďte, ostaňte doma a venujte sa rodine, hobby, pozrite si ten dobrý film alebo seriál, na ktorý sa chystáte už od Vianoc, prečítajte si všetky možné knihy, časopisy, vylúštite všetky krížovky, osemsmerovky. Všetci sme „dostali povinné prázdniny“ – máme spomaliť, tak to využime a venujme sa tomu, na čo počas pracovného nasadenia nemáme toľko času.

#2 Vyhnite sa priamemu kontaktu – ak nemusíte, tak sa s nikým nestretávajte. Obmedzte svoje kontakty s druhými na minimum.

#3 Noste rúška! – rúško vám určite pomôže. I keď ich je nedostatok, skúste si ušiť vlastné, alebo skúste niekoho iného poprosiť. Zamestnáte tak svoje ruky, myseľ a nakoniec sa aj potešíte, čo pekné sa vám podarilo vytvoriť  Na Slovensku sa v týchto dňoch zmobilizovalo neskutočne veľa šikovných rúk a začínajú šiť rúška nie len pre seba ale aj celé svoje okolie. Ak aj tak nemáte túto možnosť, dajte si aspoň šatku alebo inú tkaninu „na kouboja“.



Po internete koluje mnoho návodov, tu je napríklad jeden z nich. Je veľmi jednoduchý: Ako si vyrobiť ochranné rúško (strih).

Ak Vám niekto tvrdí, že rúška nepomáhajú, tak mu neverte – POMÁHAJÚ! Pomáhajú aj tie doma ušité. Treba ich len každé štyri hodiny vymeniť za čisté. Použité oprať na 60 st a prežehliť. Žehlením ich dokonale vydenzifikujete.

#4 IT svet – dnes je doba „elektroniky“, tak to využime. Chceli ste vyskúšať nejakú novú aplikáciu v mobile? Zahrať si novú hru? Vyskúšať nejaký nový program v PC? Nech sa páči, práve teraz je tá najlepšia chvíľa.

#5 Hygiena, hygiena, hygiena – najzákladnejšie pravidlo, ktoré je v dnešných dňoch nutné striktne dodržiavať. Často si umývať ruky, po príchode z vonkajšieho prostredia okamžite a hlavne dôkladne poumývať ruky. Najlepšie aj hneď vydenzifikovať všetky povrchy, ktorých ste sa pri príchode domov dotkli – kľučky, dvere, telefón, kľúče. Ak jazdíte autom, tak najlepšie vydenzifikovať aj povrchy v ňom.

Ďalej nedotýkajte sa tváre, úst, nosa, očí.

Buďme zodpovední a disciplinovaní

Tieto slová počúvame z médií každý deň a to rovno niekoľko krát. Bez disciplíny a zodpovednosti nezastavíme nákazu. Prosím, berme to naozaj vážne. Situácia u nás je naozaj vážna. Ako sa budeme správať dnes, tak bude pandémia vyzerať o 2 týždne“, tak sa prosím aj tak správajme.

Rúškami nechránime len seba ale aj ostatných. Nikto z nás nevie, či náhodou nie je nositeľom vírusu. Správajme sa tak, akoby sme boli už nakazení a nechcem infikovať ostatných.

Veľké poďakovanie patrí všetkým zdravotníkom, policajtom a všetkým tím, ktorí bojujú v prvej línii, za nás za všetkých. Neohrozujme ich svojim nezodpovedným správaním. Pomôžeme im tým, že ich necháme pracovať a nebudeme ich zbytočne volať tam kde ich netreba.

Využime tento čas na spomalenie, relaxujme. Venujme sa rodine, deťom. Však v dnešnej uponáhľanej dobe nemáme čas na svoje manželky, priateľky a ani deti.

Pevne verím, že budeme všetci zodpovední a svojim konaním nezhoršíme situáciu. Držím nám všetkým palce, aby sme to spoločne zvládli. Tak ako zvládame v bežnom živote prekážky, tak aj túto veľkú prekážku spoločne zvládneme.

