Upracme si doma svoj čas

Každodenný stres, panika, strach. Valí sa to na nás z každej strany. Všetko zatvorené, ľudia boli vyhnaní z práce domov. Poniektorí pracujú aj naďalej na svojich pracoviskách, prípadne pracujú z domu, majú tzv. "home office".

Veď koľko ľudí "frfle", že nemá popri práci vôbec čas na rodinu, na svoje hobby? Myslím, že každý poznáme minimálne jedného takého človeka. Stále sa so závisťou obraciame na severské krajiny, ktoré pomaly ale isto zavádzajú 6 hodinový pracovný deň.

Ruku na srdce - koľkí z nás si tak v duchu povedalo "Keby som mal viac času urobil by som ...., prečítal by som ..., napísal by som..." . Myslím, že sa nás tu nájde mnoho. Hor sa do upratania si času doma.

Práve teraz prišiel ten toľko vytúžený ČAS. Nútený pobyt doma vôbec nemusí byť úplne zlý. Prežiť túto karanténu doma je možné "prežiť" vo väčšej pohode ako sa na prvý pohľad zdá. Čo môžete robiť? Všetko možné! Samozrejme okrem cestovania po krajine alebo svete ;) Popustite medze svojej fantázii.

Tak čo teda robiť?

1. Vytrieďte si fotky

Dnes má už naozaj každý smartfón. Že s ním stále fotíte? A práve teraz Vás napadlo, že máte tisíce a tisíce fotiek uložených niekde v cloude, počítači, harddisku. A často Vás určite napadlo aj to, že nikdy nemáte čas si tie fotky vytriediť. Stále tam čakajú fotky z dovolenky ešte z roku 2016? Tak hurá na to - teraz je ten správny čas vytriediť ich. Môžete si napríklad pripraviť fotky, ktoré si chcete zavesiť na stenu.

2. Venujte sa svojmu hobby

Máte hobby, ktorému sa nestíhate venovať? Niekto má rád svoju záhradku, ktorú si práve v týchto dňoch môže začať zveľaďovať (samozrejme v rámci možností pri zatvorených záhradníckych centrách). Niekto rád napríklad šije. Práve teraz je čas na vymýšľanie nových návrhov, došívanie rozšitých módnych kúskov alebo konečne dokončiť tú sukňu pre dcéru. Že sú teraz ťažko dostupné látky? A čo tak skúsiť tzv. upcycling starého oblečenia. Vezmete zo skrine to staré tričko, ktoré tam máte už niekoľko rokov a vytvoríte z neho nový módny kúsok. Youtube a Pinterest sú plné nápadov. Stačí si len vybrať.

3. Upratujte

Keď sme sa už pár slovami dotkli toho šatníka - čo tak si ho vytriediť? Urobiť také malé jarné upratovanie aj v skrini. Ak je to možné tak najlepšie darovať oblečenie, ktoré už nenosíte. A keď už sme pri tom upratovaní, kľudne môžete svoje čistiace činnosti rozšíriť aj ďalej - špajza, všetky ostatné skrinky, šuflíky, pivnica a tak ďalej. Veď vy už viete čo všetko máte doma :)

4. Čítajte knihy

Asi najmenej fyzicky aktívna forma trávenia voľného času, ale za to psychicky najvýdatnejšia, je čítanie. Verím, že v každej domácnosti sa nájde akákoľvek kniha, časopis, osemsmerovky, krížovky, ktoré často po večeroch odkladáme, pretože už na ne nie je po celodennom pracovnom kolotoči čas a častokrát ani energia. Takže teraz je ten správny čas niečo si vybrať, uvariť si dobrý čaj, vyložiť nohy a prečítať si to po čom Vám "duša piští". Čítajte deťom alebo nech deti čítajú Vám.

5. Pozerajte filmy a seriály

Niekto tie knihy nemusí mať až tak rád, ale radšej si pozrie dobrý film alebo seriál. Myslím, že práve teraz je naozaj čas vybrať si akýkoľvek film a konečne si ho pozrieť. A čo je ďalšia výhoda tejto karantény? Pri jeho pozeraní vydržíte až do konca bez toho aby ste si museli podopierať viečka zápalkami. Máte dostatok času na jeho pozretie kedykoľvek počas dňa, ako aj spracovanie obsahu.

6. Cestujte online

Ďalšia vec, ktorú môžete robiť počas karantény je cestovanie. Mám na mysli cestovanie prstom na mape - obrazne povedané. Pustite si cestopis, alebo skúste Google Maps. Dnes už ponúka možnosť virtuálne "vykročiť" po uliciach rôznych miest po svete. Skúste navštíviť Paríž, Moskvu alebo Hong Kong. Dnes sú dokonca k dispozícii aj online prehliadky múzeí a galérií . Mnoho krásnych umeleckých diel nájdete na stránkeGoogle Arts and Culture.

7. Varte spoločne

Aj Vy sa môžete stať šéfkuchárom. Začnite variť celá rodina. Ďalšou možnosťou ako tráviť svoj voľný čas je varenie. I keď možno nie ste dobrý kuchár alebo kuchárka, práve teraz je čas zdokonaliť sa. Alebo sú možné nejaké jedlá, ktoré ste sa do dnes neodvážili vyskúšať uvariť. No tak to skúste teraz. Na internete nájdete dnes naozaj už mnoho mnoho stránok, ktoré sa venujú rôznym receptom. Pokiaľ sa vám nechce čítať môžete skúsiť variť podľa video návodov na Youtube.

8. Skúste online kurzy a zdokonaľte svoje zručnosti

A týmto sa dostávame k ďalšej činnosti, ktorú môžete robiť doma počas karantény. Je to sebarozvoj. Sme naučení navštevovať kurzy skôr fyzicky - stretnutím sa s ďalšími ľudmi niekde v miestnosti spolu s učiteľom a postupne prechádzať všetko čo nás zaujíma. Avšak dnes, vo svete IT technológií, je možné absolvovať kurzy už aj online. A dokonca aj zadarmo. Môžete sa inšpirovať napríklad na tejto stránke: Bezplatné kurzy, ktoré si môžete urobiť počas karantény .

9. Venujte svoj čas sebarozvoju

Možno si medzi online kurzami nájdete niečo čo vás začne naozaj baviť. Možno si týmto spôsobom nájdete nové hobby, nové záujmy. A možno nájdete kurz, ktorým získate nové poznatky v oblasti, ktoré už poznáte, ale zistíte že je možné robiť aj niečo nové. Možno nájdete niečo čo ste už dlho hľadali. Každé hobby si vyžaduje čas a teraz ho máme dostatok.

10. Hýbte sa celá rodina

Určite ste už postrehli, že veľa podnikateľov presunulo svoje aktivity a ponuky na internet aby nestratili svojich stálych zákazníkov. Týmto spôsobom však si dokážu nie len udržať svojich stálych zákazníkov ale získať aj nových. A možno tým novým zákazníkom sa stanete práve Vy. Keďže je karanténa a veľa ľudí si nevie predstaviť svoj deň bez pohybu tak veľa fitness trénerov vypustilo svoje tréningy do online sveta. Takže stačí si nájsť doma vhodné miestečko, možno trochu presunúť stolík doprava, stoličku doľava a začať s cvičením. Samozrejme opatrne. I keď takýto pohyb nenahradí úplne prechádzku alebo cvičenie na čerstvom vzduchu, je to stále lepšie ako udržať svoje telo v kondícii. Síce nás to v dnešných slnečných teplých dňoch neustále láka von, je lepšie vydržať, alebo ísť naozaj do prírody tam, kde nikoho nestretnete. Pri spoločnom cvičení môže vzniknúť množstvo komických situácií.

11. Vytvorte si a hrajte spoločenské hry v kruhu rodiny

Keďže je medzi nami aj veľa rodín s malými deťmi, ďalším vhodným spôsobom ako tráviť s nimi čas je hranie rôznych spoločenských hier. Ak náhodou nijakú doma nemáte, je možné si akúkoľvek hru aj vyrobiť. Opäť sa môžete obrátiť na Youtube alebo Pinterest. A dnes veľmi aktuálna téma - Veľká noc. Je dosť možné, že ju budeme tráviť doma, ale pripraviť sa na ňu môžeme tak či tak. Možno ste už dlho chceli skúsiť upliesť korbáč - nech sa páči, môžete skúšať a skúšať. Deti viete zabaviť zaručeným starým spôsobom - maľovanie vajíčok. Dovoľte im pomôcť upiecť s vami veľkonočného barančeka, venček alebo roládu.

12.POMÁHAJTE SI NAVZÁJOM

Tento bod zoznamu možno mal byť na začiatku, ale radi by sme naň upozornili čo najviac. Je naozaj ťažká doba. Keď ste doma tak to možno ani tak nevnímate. Ste vo svojom pohodlí, máte už svoju rúšku, rukavice, dezinfekciu. Viete si bez problémov vybehnúť do obchodu. Niekto však nemá takú možnosť a preto sa skúste poobzerať po svojom najbližšom okolí, či niekto nepotrebuje podať pomocnú ruku. Na Slovensku vzniká veľa dobrovoľníckych aktivít zameraných na pomoc hlavne seniorom a tým, ktorí nemajú možnosť plnohodnotne sa postarať o seba a svoju rodinu.

Ako posledné vám chcem popriať hlavne veľa zdravia v tejto ťažkej dobe. Nezabúdajte a nepoľavujte v opatreniach, ktoré boli zavedené. Spoločné chvíle stmelia rodiny a preto sa správajte ku sebe slušne a ohľaduplne. Dokonca je tu pozitívny fenomén. Veľa z nás sa naučí nové zručnosti a dokonca aj deti začnú pomáhať s domácimi prácami. Spolu to zvládneme. Kríza pominie a vyjde slnko.

Všetky aktuálne informácie o COVID-19 nájdete na tejto stránke: www.korona.gov.sk.

Veľa šťastia priatelia.



Anton Minárik

