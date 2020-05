Už dva mesiace nás z každej strany obklopujú slová koronavírus, zodpovednosť, ostaň doma, ohrozené skupiny, infikovaní. Okrem toho nás ťažia myšlienky ako to bude ďalej, ako to zvládneme.

Už dva mesiace nás z každej strany obklopujú slová koronavírus, zodpovednosť, ostaň doma, ohrozené skupiny, infikovaní. Už dva mesiace bojujeme s neviditeľným nepriateľom, s frustráciou a bezradnosťou dnešných dní. Myšlienky ako to bude ďalej, ako to zvládneme nás ťažia každý deň.

Keď sa povie hrdinovia dnešných dní, tak každý si pod týmto predstaví zástup zdravotných pracovníkov, predavačiek, kuriérov, policajtov a ďalších. Zastavme sa však na chvíľku a položme si otázku – Kto je ešte hrdinom dnešných dní? Sú to mamy, otcovia a samozrejme aj naše ratolesti, o ktorých sa veľmi málo hovorí.

(www.pixabay.com)

Ide hlavne o rodičov školopovinných detí. Takmer každý deň on-line triednické hodiny, úlohy, vysvetľovanie. Môžeme povedať, že v takmer 90% rodinách ostali doma s deťmi ženy, matky. Často krát matky, ktoré po skončení krízy sa už nemajú kam vrátiť. Nemajú už možnosť opätovného nástupu do práce.

Matky týchto detí vedia ako to chodí. Každý deň nový email s úlohami, časté video on-line hodiny s pani učiteľkami/učiteľmi cez rôzne aplikácie. Následne vypracovanie úloh a ich kontrola. Znie to veľmi ľahko, ale opak je pravdou. Veľakrát ide o nové učivo, ktoré nedokáže každý rodič vysvetliť. Prípadne rozumie tomu, ale nevie to podať dieťaťu tak ako učiteľ, tak aby to dieťa pochopilo.

Trošku neposednejšie deti je dosť náročné udržať sedieť za stolom aby si domáce úlohy naozaj urobilo. Každý rodič vie, že nie je možné s dieťaťom sedieť nad úlohami celé doobedie, prípadne poobedie. Áno, rodičia mali deti s tým, že sa im budú venovať, aj učiť sa s nimi. Ale je naozaj náročné venovať sa im v plnom „školskom“ nasadení každý deň a pritom ešte zvládnuť celú domácnosť, nákupy a nesmieme zabúdať aj na naďalej pracujúcich rodičov. Po pracovnom kolotoči ich doma čaká kolotoč školský.

(www.pixabay.com)

Ide o veľký psychický tlak na rodiny. Napríklad čo sa týka dieťaťa, pretože naozaj každý rodič chce, aby jeho dieťa bolo vzdelané, aby malo prístup ku všetkým potrebným informáciám aj počas krízy. Nutnou výbavou každého školáka sa v týchto časoch stal počítač a internet. Podľa údajov Eurostatu si však počítač nemôže dovoliť viac ako 4% slovenských domácností s deťmi. A dokonca ani pripojenie na internet v tomto storočí nie je samozrejmosťou. Deti z týchto rodín sú o vzdelávanie ochudobnené, čo môže v konečnom dôsledku u rodičov vyvolávať aj pocity menejcennosti alebo výčitiek.

Psychické nepohodlie vnímajú aj deti. Ťažko zvládajú situáciu okolo seba. Sú takisto frustrované a bezbranné. Chýbajú im kamaráti, spolužiaci a možno aj škola ako taká. Pani učiteľky, páni učitelia. Rodič je v tejto neľahkej situácii zároveň aj psychológ a poradca. Na večné súboje medzi rodičom a dieťaťom a dohadovanie sa o tom, čo treba, netreba, stanoviť si pravidlá domácej výučby – tak na toto všetko nás nikto nepripravil a musíme veľa improvizovať.

(www.pixabay.com)

Ekonomický dopad na rodiny takisto nie je veľmi lichotivý. Kríza vyvoláva obavy, neistoty v oblasti práce. Každú chvíľu sme informovaní o podnikoch, ktoré plánujú prepúšťanie. Niektorí rodičia už o prácu dokonca aj prišli. Mnohí sú na OČR, na internete sa začínajú objavovať sťažnosti na vyplácanie príspevkov. Niektoré matky nedostali vyplatené OČR ešte ani za mesiac marec. Určite nechceme haniť pracovníkov Sociálnej poisťovne. Žiadostí o OČR je v tejto dobe pochopiteľne niekoľko násobne viac ako počas bežného života.

Už len z tohto dôvodu je pre rodiny táto kríza ťažká aj z ekonomickej strany. Často dochádza k výpadkom príjmov. Podľa údajov Eurostatu je Slovensko na ôsmom mieste krajín EÚ v rebríčku tzv. materiálnej deprivácie. Čo v preklade znamená, že viac ako 430 tisíc Slovákov si nemôže dovoliť auto, telefón alebo práčku. Nemôžu ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku alebo jesť mäso aspoň každý druhý deň. Táto koronakríza a jej dopady budú pre mnoho rodín naozaj ťažké. Je vysoko pravdepodobné, že tzv. materiálna deprivácia sa na Slovensku ešte viac prehĺbi.

(www.pixabay.com)

V tejto kríze sa objavili aj prípady, kedy matky samoživiteľky boli zdiskriminované. A to v tom, že neboli spolu s dieťaťom pustené do obchodu. Išlo pravdepodobne o dobrovoľné rozhodnutie obchodu, pretože takéto obmedzenie zo strany štátu nariadené nebolo. Prosím, buďme ohľaduplní voči týmto ženám, nie každý má možnosť dať si dieťa niekomu postrážiť. Prípadne má v rodine už len seniora, ktorého nechce ohroziť.

Medzi nami sú ešte ďalší ľudia, ktorí si zaslúžia hlavne pochopenie a priať im veľa síl. Sú to rodičia predčasne narodených detí. Na základe opatrení im bol odopretý prístup k vlastným deťom, ktoré sú umiestnené v inkubátoroch v nemocniciach. Na jednej strane existuje reálne riziko „zavlečenia“ vírusu do priestorov nemocnice, na strane druhej je to strach a veľký žiaľ za svojimi deťmi, na ktoré sa rodiny tak dlho tešili a nakoniec si ich nemôžu ani pochovať. Verím, že aj tento problém bude čoskoro vyriešený. Pretože takýto stres určite neprospieva zdraviu rodičov a ani detičkám.

(www.pixabay.com)

O dopadoch núdzového stavu, ktorý na Slovensku máme by sa dalo dlho diskutovať. Stále sa nájdu ďalšie a ďalšie problémové oblasti. Netreba však zabúdať, že je namieste každodenná ohľaduplnosť, slušnosť, ústretovosť a pochopenie.

A ďalej, že hrdinami dnešných dní sme vlastne MY VŠETCI . Pretože všetci sa snažíme s touto situáciou vysporiadať najlepšie ako vieme. Frustrácia a bezradnosť, ktorú zažívajú mnohí rodičia nie je jednoduchá. A preto držme si všetci palce aby sme vydržali v zdraví a s úsmevom na tvári. Darujme aj našim ratolestiam úsmev, viac lásky a veľké objatie. Kríza pominie a my sa zobudíme do ďalšieho slnečného dňa.

Motto dnešných dní:

Za každým mrakom sa slnko skrýva.

(OZ Pomáhame srdcom)

Zdroje:

1.https://goslovakia.sk/sk/stories/216-hrdinovia-dnesnych-dni - Hrdinovia dnešných dní

2.https://hlavne.sk/ekonomika/analyticka-tieto-domacnosti-su-pre-koronavirus-najviac-ohrozene - ANALYTIČKA: Tieto domácnosti sú pre koronavírus najviac ohrozené

3.https://euractiv.sk/section/socialna-politika/news/na-slovensku-rastie-pocet-ludi-ktori-trpia-materialnym-nedostatkom/ - Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí trpia materiálnym nedostatkom